Посвята кадетів на Володимирській гірці (фотогалерея)

З нагоди Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, 69 вихованців перших кадетських класів ліцею-інтернату "Кадетський корпус" отримали погони кадетів і дали свою першу присягу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, урочиста церемонія посвяти в кадети в цьому навчальному закладі відбулася вже вп’яте.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, вітаючи кадетів, зазначила, що дуже символічно, що свої перші в житті погони вони отримали саме сьогодні, коли День захисника України святкується вперше разом зі стародавнім українським святом Покрови та Днем козацтва.

Усім учням після благословення їхнього духовного наставника ліцею Архімандрита Аліпія старші кадети ліцею одягли перші в їхньому житті погони.

Перший кадетський клас у ліцеї-інтернаті №23 було відкрито 1 вересня 2009 року, що стало початковим етапом відтворення кадетського виховання у Києві на засадах та традиціях Київського Володимирського кадетського корпусу. Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою налічує 26 класів, в яких навчається майже 700 вихованців, з яких 26 дітей-переселенців із зони АТО.