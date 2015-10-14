Близько 5 тисяч учасників "Маршу героїв" прибули до Лук'янівського СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, вони займають проїжджу частину перед слідчим ізолятором, а також двір перед його будівлею.

Учасники маршу скандують: "Свободу політв'язням!".

Вони також тримають транспарант із написом: "Ми вимагаємо правосуддя та правди".

Зараз біля Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/GamBdC6iYl — Лариса Лавренчук (@Lavrenchuk) October 14, 2015

#МаршГероїв Біля стін Лук'янівського СІЗО вмістилось близько 300 осіб. Інші на вулиці pic.twitter.com/KiMCOlDdVU — 24 канал (@24tvua) October 14, 2015

#МаршГероїв Мітинг біля Лук'янівського СІЗО продовжується Виступає один з Офіцерів батальйону Київська Русь pic.twitter.com/HniA7rFTKU — 24 канал (@24tvua) October 14, 2015

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Біля входу в СІЗО акція представників ВО “Свобода”, “Правого сектору, Організації українських націоналістів та Конгресу українських націоналістів розпочалася з молитви за звільнення політв'язнів.

Наразі біля СІЗО виступають організатори акції, активісти, учасники АТО та колишні політв'зні. З імпровізованої сцени на сходах ізолятора організатори просять людей бути обережними і не піддаватися на провокації.

Виступаючі також згадують українських військовослужбовців, які захищають українські рубежі на сході країни.

Ситуація спокійна. За порядком спостерігають представники правоохоронних органів та окремо представники добровольчих батальйонів.

В той же час деякі учасники заходу, які розмістилися біля входу до СІЗО, відчули запах газу. Вони припускають, що це був карбід.

Про це було негайно повідомлено ведучого заходу.