В Києві під час "Маршу героїв" пролунав вибух
14:39, 14 жовтня 2015Київ
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У Києві під час "Маршу героїв", який проводять представники ВО "Свобода", "Правого сектору", організації українських націоналістів та Конгресу українських націоналістів, пролунав вибух.
Фотоілюстрація / twitter.com/VilniyU
Як повідомляє Радіо Свобода, за словами правоохоронців, які супроводжують колону, це був вибуховий пакет.
У міліції зазначили, що постраждалих внаслідок вибуху немає.
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Як повідомляв УНІАН, у марші беруть участь близько 3,5 тисяч учасників.
Учасники маршу рухаються до Лук'янівського СІЗО вулицею Січових стрільців (кол. - Артема).
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