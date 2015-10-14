В Києві під час "Маршу героїв" пролунав вибух

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами правоохоронців, які супроводжують колону, це був вибуховий пакет.

У міліції зазначили, що постраждалих внаслідок вибуху немає.

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Як повідомляв УНІАН, у марші беруть участь близько 3,5 тисяч учасників.

Учасники маршу рухаються до Лук'янівського СІЗО вулицею Січових стрільців (кол. - Артема).