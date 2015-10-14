Розвиток Києва відбувається в інтересах наближених до влади олігархів, а не жителів міста – експерт

Таку думку висловив містобудівник, професор Київського національного університету будівництва і архітектури Володимир Нудельман в ході круглого столу "Майбутнє Києва".

"Київ має позиціонуватися, як місце перетину різних цивілізацій, міжнародних контактів, як місто передової культури, елітної освіти, місто туризму, за рахунок чого можна отримувати значно більше доходів", – сказав Нудельман.

Експерт впевнений, що розвиток Києва відбувається не в інтересах людей, а в інтересах певного кола наближених до влади олігархів, які використовують будь-які можливості, щоб якомога швидше отримати максимальний прибуток.

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"Київ все більше стає містом не для людей, а для автомобілів", – сказав він.

Професор зазначив, що за якістю життя столиця поступається іншим українським містам, наприклад, Івано-Франківську та Чернівцям.

Крім того, експерт підкреслив, що у Києва є ряд конкурентних переваг, зокрема – вигідне геостратегічне положення, а також зосередження наукового, культурного, економічного, фінансового потенціалу. За його словами, необхідна жорстка система пріоритетів використання цих конкурентних переваг столиці.

Крім того, учасники круглого столу, який відбувся за ініціативи кандидата в мери столиці Геннадія Корбана, погодилися з думкою Нудельмана щодо того, що необхідно винести з центру міста ряд держустанов, зокрема міністерств.

"Проблема в тому, що зі всіх регіонів регіональні чиновники їздять в адміністративні будівлі на автомобілях, завантажуючи нашу слабо розвинену інфраструктуру. Якщо продати ці будівлі разом із земельними ділянками, можна заробити достатньо грошей, щоб побудувати на новому місці за новими технологіями комплекс для цих адміністративних установ", – пояснив він.

Разом з тим професор звернув увагу, що промислові підприємства, які були побудовані в Києві в минулому столітті, займають великі території, які неефективно використовуються.

"Якщо говорити про відновлення промисловості, то мова може йти про створення інших, високотехнологічних підприємств, які потребують інших навичок роботи. Їх не обов'язково розміщувати і розвивати в самому місті Києві", – сказав Нудельман.