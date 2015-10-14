В учасників мітингу в центрі Києва правоохоронці вилучили піротехніку
12:25, 14 жовтня 2015Київ
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На Михайлівській площі у центрі Києва, де ВО "Свобода" і "Правий сектор" 14 жовтня проведуть мітинг та марш центральними вулицями з нагоди дня створення армії УПА, правоохоронці вилучили у бажаючих взяти участь у заході фаєри.
Правоохоронці вилучили фаєри / pravda.com.ua / Фото Романа Кравця
Про це пише Українська правда.
Піротехніку було вилучено у групи людей. Факт вилучення задокументовано правоохоронцями.
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На вході на Михайлівську площу всіх охочих взяти участь у заходах перевіряють.
Як відомо, раніше у столичному главку МВС повідомили, що для забезпечення безпеки у Києві на час заходів з нагоди Дня захисника 14 жовтня буде посилено заходи безпеки, порядок охоронятимуть до 5 000 правоохоронців.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва на Михайлівській площі збираються учасники "Маршу Героїв".
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