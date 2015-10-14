В учасників мітингу в центрі Києва правоохоронці вилучили піротехніку

12:25, 14 жовтня 2015
Київ
707

На Михайлівській площі у центрі Києва, де ВО "Свобода" і "Правий сектор" 14 жовтня проведуть мітинг та марш центральними вулицями з нагоди дня створення армії УПА, правоохоронці вилучили у бажаючих взяти участь у заході фаєри.

pravda.com.ua / Фото Романа Кравця

Про це пише Українська правда.

Піротехніку було вилучено у групи людей. Факт вилучення задокументовано правоохоронцями.

Читайте такожКМДА отримала заявки на проведення масових заходів 14 жовтня від "Свободи" і Мельничука

На вході на Михайлівську площу всіх охочих взяти участь у заходах перевіряють.

Як відомо, раніше  у столичному главку МВС повідомили, що для забезпечення безпеки у Києві на час заходів з  нагоди Дня захисника 14 жовтня буде посилено заходи безпеки, порядок охоронятимуть до 5 000 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва на Михайлівській площі збираються учасники "Маршу Героїв"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter