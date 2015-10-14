В учасників мітингу в центрі Києва правоохоронці вилучили піротехніку

Про це пише Українська правда.

Піротехніку було вилучено у групи людей. Факт вилучення задокументовано правоохоронцями.

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На вході на Михайлівську площу всіх охочих взяти участь у заходах перевіряють.

Як відомо, раніше у столичному главку МВС повідомили, що для забезпечення безпеки у Києві на час заходів з нагоди Дня захисника 14 жовтня буде посилено заходи безпеки, порядок охоронятимуть до 5 000 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва на Михайлівській площі збираються учасники "Маршу Героїв".