На Михайлівській площі у Києві розпочався мітинг з нагоди 73-річниці створення УПА (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь, зокрема, представники ВО “Свобода”, “Правого сектору, організації українських націоналістів та Конгресу українських націоналістів.

У мітингу беруть близько 2,5 тисяч людей. Він розпочався з молитви до свята Покрови.

Учасники мітингу, крім прапорів з символікою своїх сил, тримають також транспаранти, зокрема, "Комітету визволення політв'язнів", "Свободу захисникам Конституції!", на якому також зображений колючий дріт.

Одночасно з мітингом проходить виставка військової техніки.

Після проведення мітингу його учасники проведуть "Марш героїв", під час якого вони пройдуть до Лук'янівського СІЗО, а потім до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

Біля ІТТ відбудеться також концерт за участю українських гуртів.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна вперше відзначає День захисника.

Згідно з указом президента Порошенка, з 2015 року 14 жовтня є державним святом і вихідним днем.