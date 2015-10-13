СБУ викрила розкрадання посадовцями "Київпастрансу" 40 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом кількох років чиновники закуповували запасні частини та пневматичні шини для міського транспорту у низки комерційних структур столиці за завищеною у кілька разів вартістю. Розкрадання державних та комунальних коштів відбувалося й при оплаті підприємством інших товарів, робіт та послуг за цінами значно вищими за середньоринкові, йдеться в повідомленні.

Читайте такожВодія маршрутки, що висадив бійця АТО, звільнено - Київпастранс

Виведені гроші посадовці переводили у готівку через створені фіктивні фірми та привласнювали. Таким чином за останні чотири роки службові особи комунального підприємства "Київпастранс" незаконно привласнили майже 40 млн грн.

Співробітники спецслужби спільно з міліцією провели санкціоновані обшуки за адресами реєстрації, місцезнаходження комерційних підприємств, місцями проживання посадових осіб, задіяних у корупційному механізмі. Правоохоронці вилучили документацію і магнітні носії інформації, що підтверджують факти здійснення протиправної діяльності, а також уставні документи та печатки фіктивних структур, підкреслюється в повідомленні.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання коштів комунального підприємства, додали в СБУ.