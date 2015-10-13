"Київенерго" підключила до опалення половину будинків столиці

Енергогенеруюча компанія "Київенерго" станом на 13 жовтня підключила до опалення 5 007 житлових будинків Києва, що становить 52% житлового фонду столиці, повідомила прес-служба компанії.

"Станом на 6:00 13 жовтня підключено 5 007 житлових будинків, що становить 52% від загальної кількості. Також підключені 495 дитсадків, що становить 94,6% від загальної кількості, 289 шкіл (63%) і 260 лікувальних установ (83,1%)", - говориться в повідомленні компанії.

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Як повідомляв УНІАН, столична компанія "Київенерго" планує до кінця тижня підключити всі житлові будинки в Києві до опалення.

За словами мера столиці, у зв'язку зі значним похолоданням опалювальний сезон у Києві розпочався 10 жовтня, а не як зазвичай - з 15-го жовтня. Але для запуску тепла у всіх будинках необхідно 5-7 днів.

5 жовтня в Києві почалося підключення до теплопостачання соціальних об'єктів: дитсадків, шкіл-інтернатів та лікарень на підставі розпорядження КМДА № 993 від 2 жовтня.

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Довідка УНІАН. "Київенерго" повністю забезпечує потреби споживачів Києва електричною та на 75% - тепловою енергією.