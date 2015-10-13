Введення Кличком мораторію на виплату зовнішніх боргів Києва обумовлено потребами киян - експерт

Про це заявив директор Київського інституту мирних досліджень Андрій Мішин, коментуючи підтримку Київрадою пропозиції міського голови про відстрочення погашення зовнішніх кредитів на 2015 рік, повідомляє «Єдність».

За його словами, коли Уряд в особі міністра фінансів Наталії Яресько просить міжнародних кредиторів про додаткову допомогу, щоб підтримати фінансову стабільність країни, Києву та іншим містам деколи доводиться шукати вихід зі сформованої ситуації самостійно.

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“Звичайно киянам цікаво, на що у 2006-2009 роках витрачені 12,5 млрд грн позичених грошей, але в нинішній ситуації у країні, при таких високих цінах і низьких зарплатах, для них куди важливіше знати, що газ і світло взимку не відключать. З позиції загальнолюдських інтересів, що краще: виплатити борг або включити людям опалення? Або виплатити борг іноземним банкірам, але не виплатити людям зарплати? У першу чергу влада зобов'язана думати про потреби людей. У цьому ключі вважаю введення мораторію на виплату боргів цілком обгрунтованим, і воно не є критичним. Це не більш, ніж стандартна ситуація для фінансистів, - зазначив експерт. Політолог підкреслив, що мова йде про відстрочення виплат тільки на 2015 рік, при цьому у фінансовому світі існує безліч інструментів стримування і виходу з подібних ситуацій, але тут головне - принципова позиція міської влади.

“ У борг Київ брав 9 років тому. Частина банків, які давали у борг - російські, ясна річ, що вони будуть тиснути Київ по повній програмі. В уряді РФ вже заявили, що на компроміс у питанні боргів України не підуть. Це й не дивно, що ж ще могла сказати влада країни-агресора? Кличко ж, навпаки, заявив, що його завдання - захистити киян. Ось, виходячи з цієї позиції, влада Києва і повинна вести переговори з кредиторами, і тоді буде знайдений оптимальних вихід, без шкоди для киян, - сказав Мішин.