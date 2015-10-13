Київське метро до кінця року отримає ще 15 модернізованих за кіотські гроші вагонів

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало 10 вагонів, модернізованих за рахунок коштів, отриманих у рамках виконання зобов'язань за Кіотським протоколом від уряду Японії.

Як передає кореспондент УНІАН передача вагонів відбулася за участі мера Києва Віталія Кличка, посла Японії в Україні Сумі Шигекі і начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.

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"Цього року метрополітен отримає 25 модернізованих вагонів. На сьогодні 10 вагонів вже введені в експлуатацію. Ще 15 місто отримає до кінця року ", - повідомив Кличко і додав, що наступного року планується модернізувати ще 130 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер на модернізацію 50 вагонів для Київського метрополітену на суму 1,02 млрд грн з терміном виконання замовлення до 31 жовтня 2015 року.

Раніше у рамках проекту цільових екологічних інвестицій Кіотського протоколу завод модернізував 95 вагонів для столичного метрополітену на суму 984,955 млн грн.