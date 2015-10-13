Київське метро до кінця року отримає ще 15 модернізованих за кіотські гроші вагонів
Метрополітен уже отримав 10 вагонів.
Київ. 13 жовтня. УНІАН. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало 10 вагонів, модернізованих за рахунок коштів, отриманих у рамках виконання зобов'язань за Кіотським протоколом від уряду Японії.
Як передає кореспондент УНІАН передача вагонів відбулася за участі мера Києва Віталія Кличка, посла Японії в Україні Сумі Шигекі і начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.
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"Цього року метрополітен отримає 25 модернізованих вагонів. На сьогодні 10 вагонів вже введені в експлуатацію. Ще 15 місто отримає до кінця року ", - повідомив Кличко і додав, що наступного року планується модернізувати ще 130 вагонів.
Як повідомляв УНІАН, у лютому Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер на модернізацію 50 вагонів для Київського метрополітену на суму 1,02 млрд грн з терміном виконання замовлення до 31 жовтня 2015 року.
Раніше у рамках проекту цільових екологічних інвестицій Кіотського протоколу завод модернізував 95 вагонів для столичного метрополітену на суму 984,955 млн грн.