У Києві до зими вже підготували 80% снігоприбиральної техніки

Комунальна корпорація «Київавтодор» наразі підготувала 248 одиниць снігоприбиральної техніки, що становить 80% від загальної кількості спецтехніки підприємства, що планується виводити взимку на вулиці столиці для прибирання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожУ Львові випав перший сніг (фоторепортаж)

Зазначається, що передбачено підготувати 310 одиниць снігоприбиральної техніки.

Одночасно підприємства корпорації укладають договори з підприємствами міста на залучення ще 185 одиниць допоміжної прибиральної техніки на випадок затяжних снігопадів у столиці.

Крім того, підприємства корпорації на сьогодні вже заготовили 30,6 тис. тонн солі. Загалом до початку осінньо-зимового періоду (на 01.11.2015) підприємствам корпорації необхідно заготовити 37,1 тис. т солі, 50,2 тис. т піску та 1,7 тис. т фрикційних матеріалів.