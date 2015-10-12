Кандидат у мери Києва: У місті необхідно терміново впроваджувати елементи "зеленої енергетики"

"Альтернативні джерела енергії – обов’язковий елемент сучасного мегаполісу. І особливо актуальна тема напередодні опалювального сезону. Почати цю роботу можна вже сьогодні, замінивши у місті лампи вуличного та будинкового освітлювання на такі, що зберігають енергію. Завдяки цьому бюджет зможе зекономити чималі суми грошей, які сьогодні вилітають у повітря”, – впевнений Єхануров.

Також він зазначив, що потрібно максимально перевести роботу міських світлофорів на енергію від сонячних панелей, які встановлювати над самим приладом, як це роблять у Європі, зокрема, у Польщі.

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"Маючи багато пласких дахів у місті, буде доцільним використати їх для встановлення сонячних батарей на цих поверхнях. Це пришвидшило б розвиток у Києві бізнесу з використання та експлуатації сонячних панелей”,- додає кандидат у мери від "Відродження".

Крім того, за словами Єханурова, доречно було б перевести міський транспорт з бензинових двигунів на електричні чи гібридні, що істотно зменшить забруднення повітря у столиці.

Такий проект можна започаткувати разом з ЄБРР чи іншими міжнародними кредитними установами, впевнений політик