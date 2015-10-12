"Київенерго" увімкнула опалення у третині житлових будинків столиці

"Київенерго" підключила до централізованого опалення вже 3 288 житлових будинків, що становить 34,2% від загальної кількості. Про це повідомляє пресс-служба компанії.

Читайте також"Київенерго" планує до кінця тижня підключити до опалення всі будинки

Також підключено 450 дитсадків, що становить 86% від загальної кількості, 161 школа (35,1%) та 169 лікувальних закладів (54%).

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко пообіцяв, що до кінця тижня в усіх будинках столиці увімкнуть опалення.