"Київенерго" увімкнула опалення у третині житлових будинків столиці

14:55, 12 жовтня 2015
Київ
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Крім того, вже зараз обігріваються 86% київських дитсадків.

В Киеве включают отопление / blog.fontanka.ru

"Київенерго" підключила до централізованого опалення  вже 3 288 житлових будинків, що становить 34,2% від загальної кількості. Про це повідомляє пресс-служба компанії.

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Також підключено 450 дитсадків, що становить 86% від загальної кількості, 161 школа (35,1%) та 169 лікувальних закладів (54%).

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко пообіцяв, що до кінця тижня в усіх будинках столиці увімкнуть опалення.

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