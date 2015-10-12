"Київенерго" увімкнула опалення у третині житлових будинків столиці
14:55, 12 жовтня 2015Київ
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Крім того, вже зараз обігріваються 86% київських дитсадків.
В Киеве включают отопление / blog.fontanka.ru
"Київенерго" підключила до централізованого опалення вже 3 288 житлових будинків, що становить 34,2% від загальної кількості. Про це повідомляє пресс-служба компанії.
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Також підключено 450 дитсадків, що становить 86% від загальної кількості, 161 школа (35,1%) та 169 лікувальних закладів (54%).
Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко пообіцяв, що до кінця тижня в усіх будинках столиці увімкнуть опалення.
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