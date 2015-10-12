Кличко: 4 тисячі житлових будинків у Києві підключені до опалення

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам.

«4 тисячі будинків вже підключені до опалення. Цього року холоди почалися раніше, ми не стали чекати 15 жовтня, і я підписав розпорядження про подачу тепла в будинки киян з 10 жовтня. До кінця тижня всі житлові будинки мають бути підключені, в усіх будинках буде тепло", – зазначив Кличко.

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Він також додав, що до теплопостачання також вже підключені 688 закладів соціальної сфери та 258 котелень з 279. Відповідаючи на запитання журналістів, чи вистачить місту палива на опалювальний сезон, мер зазначив: «На Дарницькій ТЕЦ ми перевірили запаси вугілля. Директор сказав, що наявні обсяги вугілля і контракти, які підписані і які виконуються, дають підстави казати, що Дарницька ТЕЦ вугіллям на цю зиму забезпечена. Щодо інших ТЕЦ, які працюють на газі, сподіваюсь, що у нас надзвичайних ситуацій не виникне і поставки газу будуть своєчасними», – підкреслив Кличко.