КМДА отримала заявки на проведення масових заходів 14 жовтня від "Свободи" і Мельничука

Київська міська державна адміністрація отримала заявки на проведення масових заходів 14 жовтня від ВО "Свобода" і народного депутата від Радикальної партії Сергія Мельничука.

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Про це УНІАН повідомили у КМДА, додавши, що у День захисника України загальнодержавні заходи відбудуться на Михайлівській площі, на якій демонструватимуться сучасні зразки озброєння та військової техніки. Крім того, на Софійській площі проведуть культурно-мистецьку акцію "РокВійсько", організатором якої є Міністерство культури.

Разом з тим, як поінформували в КМДА, цього дня про свої наміри також провести масові заходи в центрі столиці, у тому числі на Михайлівській і Софійській площах, заявили ВО "Свобода" та депутат Мельничук.

Так, згідно з письмовими повідомленнями організаторів, що надійшли в мерію столиці, "Свобода" з 15:00 до 18:00 планує ходу та мітинг до Дня захисника вітчизни, свята Покрови та Дня українського козацтва за маршрутом: парк Тараса Шевченка, вул. Володимирська – бульвар Т.Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Михайлівська – Михайлівська площа. А з 18:00 до 22:00 – концерт На Михайлівській площі. Заявлено участь 10 тис. осіб.

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Своєю чергою Мельничук заявив, що організовує урочисті заходи з нагоди свята Покрови на Софійській площі з 10:00, а також запланував кінний марш з нагоди Дня захисника вітчизни (з 10:00 до 13:00), який розпочнеться на Європейській площі і пройде через: Майдан Незалежності, вул. Михайлівську, Житомирську, Володимирську, Софійську площу, а потім його учасники повернуться через вул. Михайлівську, Майдан Незалежності на Європейську площу.

У зв’язку з цим Департамент суспільних комунікацій звернувся до Київської міської організації ВО "Свобода" та Мельничука з проханням визначити для проведення запланованих заходів інші місця.

У КМДА зазначають, що станом на ранок 12 жовтня міська влада не зверталась до судових органів щодо встановлення обмежень на реалізацію права ВО "Свобода" та Мельничука на проведення заходів у місті.