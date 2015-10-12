"Київенерго" планує до кінця тижня підключити до опалення всі будинки

Столична енергогенеруюча компанія "Київенерго" планує до кінця тижня підключити всі житлові будинки в Києві до опалення, повідомив в ході презентації проекту "Вечірній Київ" глава компанії Олександр Фоменко.

"У компанії "Киевэнеро" 100%-а технічна готовність.Ми розраховуємо до кінця поточного тижня підключити до опалення всі будинки", - заявив Фоменко, додавши, що відповідні розпорядження про початок опалювального сезону було підписано у суботу, 10 жовтня.

При цьому столичний мер Віталій Кличко повідомив, що на сьогоднішній день практично всі будівлі соціальної сфери в Києві підключені до опалення.

Мер погодився, що у столиці є достатня кількість проблем, але надзвичайних ситуацій взимку виникнути не повинно. "Дійсно, багато що залежить від погодних умов, але, на скільки мені відомо, з точки зору енергетичної забезпеченості Києва має бути все нормально", - сказав Кличко.

Він зазначив, що тепломережі столиці в нормальному стані і дозволяють успішно пройти майбутній опалювальний сезон.

Читайте такожУ Києві опалення у житлових будинках можуть увімкнути до 15 жовтня

Як повідомляв УНІАН, за словами столичного мера, у зв'язку зі значним похолоданням опалювальний сезон у Києві розпочався 10 жовтня, а не як зазвичай з 15-го жовтня. Але для запуску тепла у всіх будинках необхідно 5-7 днів.

5 жовтня в Києві почалося підключення до теплопостачання соціальних об'єктів: дитсадків, шкіл-інтернатів та лікарень на підставі розпорядження КМДА № 993 від 2 жовтня.

Довідка УНІАН. "Київенерго" повністю забезпечує потреби споживачів Києва електричною та на 75% - тепловою енергією.