У Кличка модернізують вуличне освітлення на Троєщині, на черзі – вулиця Саксаганського

"Кияни скаржаться, що у багатьох столичних дворах темно. До того ж, сьогодні Київ через морально застарілі ліхтарі споживає вдвічі більше енергії, ніж сучасні європейські міста. Тому модернізація освітлення є для нас одним із пріоритетів. Модернізація освітлення – це безпека, комфорт киян і енергоефективність", – сказав Віталій Кличко.

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Він зазначив, що зараз модернізація системи зовнішнього освітлення відбувається на житловому масиві Троєщина. Вона полягає у реконструкції мережі зовнішнього освітлення в межах вулиць Теодора Драйзера, Каштанової, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира Маяковського.

31 новий енергоефективний вуличний ліхтар встановлено у мікрорайоні Троєщина. Це перша черга соціального проекту "Енергоефективний вечірній Київ". Другу чергу, в межах якої встановлять 38 світлодіодних вуличних ліхтарів, буде завершено до 15 листопада. 55 світильників буде замінено на енергоефективні.

Мер підкреслив, що модернізація системи зовнішнього освітлення в Києві дозволить знизити енергоспоживання шляхом заміни світильників із традиційними джерелами світла на світлодіодні. Віталій Кличко також наголосив, що, окрім Троєщини, модернізація зовнішнього освітлення найближчим часом відбудеться на вулиці Саксаганського.

"На вулиці Саксаганського будуть замінені світильники на LED-освітлення, що буде вдвічі економніше", – зазначив Віталій Кличко.