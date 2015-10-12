Якщо Київ оголосить дефолт, доведеться продавати столичне майно - кандидат у мери

"Місто відповідає за борги своїм майном. Себто, щось із своїх споруд Києву можливо прийдеться продавати. Також місто буде вимушене призупинити будівництво окремих комунальних закладів", - так прокоментував рішення Києвради не виплачувати зовнішні борги столиці кандидат у мери Києва від партії “Відродження” Юрій Єхануров.

Нагадємо, раніше Київрада наклала мораторій на виплату у цьому році зовнішнього боргу столиці. За таке рішення проголосувало 90 депутатів. Після чого міжнародне рейтингове агентство Standard and Poor's знизило кредитний рейтинг столиці з CC до SD. Це передостання ступінь перед відміткою D, що означає дефолт. Як повідомляється, зниження кредитного рейтингу Києва обумовлене продовженням на один рік термінів погашення двох випусків внутрішніх облігацій на загальну суму 4,163 млрд гривень. Більше того, агентство прогнозує, що дефолт за єврооблігаціями міста практично неминучий.

“Викликають занепокоєння коментарі керівництва Києва, яке стверджує, що дефолт може бути благом для столиці. З економічної точки зору це нісенітниця, бо після дефолту мерії міста буде вкрай важко брати нові позики та доведеться платити великі відсотки за боргами. Необхідно негайно розпочати вирішення проблем фінансової системи Києва – і в першу чергу повернути бюджет міста в управління громади, що дозволить підняти кредитні рейтинги та виділити кошти на ремонт шляхів, комунікацій, підняти зарплати у бюджетній сфері та інвестувати у розвиток”, - додав Юрій Єхануров.