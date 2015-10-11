Кличко презентував новий польський трамвай Pesa

"Сьогодні на Параді трамваїв ми можемо побачити різні трамваї, але я особливо радію, що тут ми бачимо новий сучасний трамвай 4-го покоління польської компанії Pesa, який прибув вночі. Це сучасний комфортний трамвай з низькою підлогою і спеціальним трапом для людей з обмеженими можливостями. Він безшумний, облаштований моніторами, системою відеонагляду, кондиціонером. У трамваї можна підключитися до Wi-Fi і підзарядити телефон. Це перший трамвай такого покоління у Києві і я гарантую, що не останній", - зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що столична влада робить все, щоби в Києві було якомога більше сучасного комфортного громадського транспорту. І відзначив, що розмовляв з представниками Pesa, які готові розглядати можливість виробництва таких сучасних трамваїв в Україні.

Pesa - один з найбільших у Європі виробників колійного транспорту. Столична влада надіслала виробникам трамваїв в різних країнах листи з пропозицією співпраці з Києвом. Свою готовність співпрацювати з українською столицею висловили польська Pesa і львівський "Електрон". Компанія Pesa за результатами переговорів, які провів Віталій Кличко, надала Києву трамвай для тестувань і випробувань в умовах реального міста. А за два тижні Київ отримає трамвай від "Електрона".

Протягом 10 днів новий трамвай в рамках тестувань буде їздити по київських вулицях, а після проходження сертифікації зможе вийти на один зі столичних маршрутів.