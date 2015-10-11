У Києві на маршрут вийде трамвай з Wi-Fi та кондиціонером (фоторепортаж)
01:47, 11 жовтня 2015Київ
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Новий польський трамвай виробництва компанії Pesa після проходження випробувань вийде на столичний маршрут.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.
"Сьогодні на Параді трамваїв ми можемо побачити різні трамваї, але я особливо радий, що тут ми бачимо новий сучасний трамвай 4-го покоління польської компанії Pesa, який прибув вночі", - зазначив Кличко.
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Варто наголосити, що це сучасний комфортний трамвай з низькою підлогою і спеціальним трапом для людей з обмеженими можливостями. Він безшумний, обладнаний моніторами, системою відеоспостереження, кондиціонером.
Крім того, в трамваї можна підключитися до Wi-Fi і підзарядити телефон.
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