У Києві на маршрут вийде трамвай з Wi-Fi та кондиціонером (фоторепортаж)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

"Сьогодні на Параді трамваїв ми можемо побачити різні трамваї, але я особливо радий, що тут ми бачимо новий сучасний трамвай 4-го покоління польської компанії Pesa, який прибув вночі", - зазначив Кличко.

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Варто наголосити, що це сучасний комфортний трамвай з низькою підлогою і спеціальним трапом для людей з обмеженими можливостями. Він безшумний, обладнаний моніторами, системою відеоспостереження, кондиціонером.

Крім того, в трамваї можна підключитися до Wi-Fi і підзарядити телефон.