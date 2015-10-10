У Києві міліція затримала чотирьох осіб за стрілянину біля станції метро "Житомирська"

Найближчим часом їм оберуть міру запобіжного заходу, повідомляє прес-служба ГУМВС України у місті Києві.

Правоохоронці разом із працівниками прокуратури міста Києва у ході проведення досудового розслідування, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України, поблизу станції метро «Житомирська» затримали більше 20-ти осіб, яких згодом доставили до слідчих підрозділів столичної міліції.

Під час огляду у чоловіків вилучили чотири одиниці зброї та боєприпаси.

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"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці за ст. 208 КПК України затримали четверо осіб віком 25-30 років.

Крім того, у ході ретельного дослідження матеріалів провадження буде надана правова оцінка діям кожного із доставлених.

Нагадаємо, 9 жовтня у Києві сталася стрілянина поблизу станції метро "Житомирська".