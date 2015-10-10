У Києві затримано 6 чоловік, які планували підірвати військкомат
12:38, 10 жовтня 2015Київ
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У Києві затримано 6 чоловік, які планували підірвати військкомат напередодні Дня захисника Вітчизни, що відзначатиметься 14 жовтня.
Василь Грицак / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак в селі П'ятихатки Київської області на базі центру підготовки СБУ.
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«Вчора у Києві затримано 6 чоловік, які до Дня захисника Вітчизни України планували підірвати один із військкоматів в Києві», - сказав Грицак, не уточнивши водночас про який саме військовий комісаріат йдеться.
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