Завтра у всіх районах Києва відбуватимуться суботники.

Цього дня Київський міський голови Віталій Кличко візьме участь у суботнику в Голосіївському районі, повідомили УНІАН у прес-службі Кличка.

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Також повідомляється, що цього дня відбудеться «Парад трамваїв».

Експозиція трамваїв, які курсують у Києві, зокрема і ретротрамвай буде представлена біля станції метро «Оболонь» в районі площі Дружби народів.