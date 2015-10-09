Завтра у всіх районах Києва відбуватимуться суботники
22:15, 09 жовтня 2015Київ
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Також повідомляється, що цього дня відбудеться «Парад трамваїв».
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Завтра у всіх районах Києва відбуватимуться суботники.
Цього дня Київський міський голови Віталій Кличко візьме участь у суботнику в Голосіївському районі, повідомили УНІАН у прес-службі Кличка.
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Також повідомляється, що цього дня відбудеться «Парад трамваїв».
Експозиція трамваїв, які курсують у Києві, зокрема і ретротрамвай буде представлена біля станції метро «Оболонь» в районі площі Дружби народів.
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