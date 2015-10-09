Навчальний процес у гімназії "Київська Русь" можуть відновити вже з наступного тижня

Міська влада тримає на контролі питання щодо відновлення навчального процесу в гімназії "Київська Русь". Так, роботу навчального закладу може бути відновлено з понеділка, 12 жовтня.

Про це йшлося на нараді, що відбулася сьогодні за участю директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Олександра Спасибка, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Олени Фіданян, керівництва Дарницької РДА, представників районного управління освіти, санепідслужби та «Київміськбуду».

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«Наразі у приміщенні повністю демонтоване покриття підлоги, яке СЕС визнало непридатним для використання, а також локалізовані місця, де проводяться ремонтні роботи. Сьогодні санепідслужба взяла проби повітря, про результати буде повідомлено у неділю на батьківських зборах. Якщо вони виявляться схвальними, гімназія зможе приступити до процесу навчання у 2 зміни з 12 жовтня», – розповів директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Олександр Спасибко.

Він зауважив, що нове покриття вже пройшло відповідну експертизу СЕС і його укладатимуть із ретельним дотриманням санітарних норм та будівельних вимог.

«Технологія дозволяє провести ці роботи у тижневий термін. Після цього, за позитивної оцінки санепідслужби, з 19 жовтня навчальний процес у гімназії може буде відновлений у повному обсязі», – зазначив Спасибко.

Він також нагадав, що прокуратурою Дарницького району відкрито кримінальне провадження щодо ситуації, яка відбулася у навчальному закладі. Міська влада на чолі з Віталієм Кличком вимагає всебічного розслідування даної справи та притягнення винних до відповідальності.