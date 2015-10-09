Столичні правоохоронці озвучили подробиці стрілянини біля станції метро "Житомирська"

Як повідомляє ТСН.ua, наразі частина затриманих учасників конфлікту залишається там, частину вже відвезли до райвідділку.

За словами начальника столичної міліції Олександра Терещука, вогонь були вимушені відкрити правоохоронці. За попередньою інформацією міліції постраждалих в інциденті немає.

Зазначається, що місце події очепили загороджувальною стрічкою, криміналісти збирають речові докази.

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"Карний розшук міста Києва здійснював заходи з затримання злочинців. Зловмисники вимагали з перевізників кошти – раніше це рекетом називалося. Більш того, там були хуліганські дії – наносилися тілесні ушкодження. Це документувалося протягом певного часу, а у затриманні задіяли спецзагін міліції. Затримали близько двох десятків осіб", - повідомив Терещук.

Згідно з повідомленням, частково ця група злочинців працювала у Святошинському районі, частково – у Солом'янському. Терещук каже, зараз вирішується питання про арешт злочинців.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сталася стрілянина поблизу станції метро "Житомирська".