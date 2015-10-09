МВС: 800 столичних патрульних отримали перші офіцерські погони

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі міністр побажав столичним поліцейським і надалі виконувати свою роботу так, щоб не втратити велику довіру киян до нової поліції.

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"Ви офіцери української поліції, ви сьогодні отримали офіцерські звання, отримали офіцерські погони. Це - символ вашої гідності, символ поваги до вас і символ вашої поваги до киян. Ви заклали фундамент довіри до нової поліції - 80% киян довіряють вам. Не підведіть, виправдайте довіру, на вас рівняються всі", - підкреслив Аваков.

Як повідомляє прес-служба МВС, 800 працівників нової патрульної поліції столиці сьогодні отримали свої перші погони. Аваков особисто вручив погони 22 командирам рот патрульної служби Києва.

Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня.