У Києві сталася стрілянина поблизу станції метро "Житомирська"
15:01, 09 жовтня 2015Київ
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Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Перестрілка на метро "Житомирська" / Соцмережі
Сьогодні, 9 жовтня, в районі станції метро "Житомирська" сталася стрілянина. Про це повідомили ТСН у прес-службі міліції Києва.
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Правоохоронці вирушили на місце події за викликом. Наразі відомо, що стріляли біля торгівельного центру, розташованого поблизу станції. Обставини події з'ясовуються. У соцмережах тим часом повідомляють, що у стрілянині було задіяно близько 20 осіб - всіх їх начебто затримано.
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