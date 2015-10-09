У Києві відновили рух на всіх смугах Південного мосту

14:47, 09 жовтня 2015
Київ
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Київ. 9 жовтня. УНІАН. Дорожники завершили ремонтні роботи на Південному мостовому переході в Києві та відновили рух транспорту на всіх 3-х смугах в обох напрямках.

У києві відремонтували Південний міст / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КК "Київавтодор".

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У повідомленні зазначається, що дорожні роботи на Південному мостовому переході планували закінчити 14 жовтня, проте через важливість магістралі це зробили раніше.

Додамо, міська влада обіцяє розпочати опалювальний сезон у столиці 10 жовтня.

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