У Києві відновили рух на всіх смугах Південного мосту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КК "Київавтодор".

Читайте такожКиївське метро в ніч на 13 жовтня працюватиме на годину довше через матч Україна – Іспанія

У повідомленні зазначається, що дорожні роботи на Південному мостовому переході планували закінчити 14 жовтня, проте через важливість магістралі це зробили раніше.

Додамо, міська влада обіцяє розпочати опалювальний сезон у столиці 10 жовтня.