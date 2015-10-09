До кінця жовтня у Кличка встановлять 180 нових спортивних та дитячих майданчиків

«На сьогодні у Києві вже встановили 60 антивандальних спортивних і дитячих майданчиків. І до кінця місяця таких майданчиків буде встановлено ще 120», – підкреслив Віталій Кличко.

Крім того, мер наголосив, що дав доручення главам районів відремонтувати і привести до ладу існуючі дитячі і спортивні майданчики, щоб вони були облаштовані, прибрані і безпечні для дітей.

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«Спорт – це альтернатива вулиці. Наші діти повинні бути здоровими і гармонійно розвиненими. І столична влада робить усе для відновлення та розвитку спортивної інфраструктури. Ми відкриваємо спортивні майданчики, велодоріжки, найближчим часом запрошуємо всіх на відновлений велотрек», – сказав Київський міський голова.

Віталій Кличко також протестував новий спортмайданчик і зробив «підйом-переворот».