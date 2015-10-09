Опалювальний сезон у Києві пообіцяли розпочати 10 жовтня

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Twitter.

"З 10 жовтня буде розпочато процес запуску тепла у житлові будинки столиці", - написав він.

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Раніше директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький заявляв, що у Києві через погодні умови опалювальний сезон у житловому фонді може початися раніше, тобто до 15 жовтня.

«Зараз приймається рішення. Воно буде прийнято виходячи з погодних умов, які будуть складатися надалі. І можливо, що початок опалювального сезону в житловому фонді почнеться раніше, до 15 жовтня», - сказав Новицький.

Нагадаємо, 5 жовтня у Києві розпочалося підключення до теплопостачання соціальних установ: дитсадків, шкіл-інтернатів та лікарень на підставі розпорядження КМДА № 993 від 2 жовтня.

У компанії «Київенерго» пояснили, що наступним етапом є підключення до опалення житлового фонду. Воно розпочнеться після затвердження окремого розпорядження КМДА.