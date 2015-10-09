Київське метро в ніч на 13 жовтня працюватиме на годину довше через матч Україна – Іспанія

Такі заходи передбачені з метою забезпечення належного перевезення уболівальників у зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними командами України та Іспанії, повідомили у КП "Київський метрополітен".

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Крім того, 12 жовтня з 20:45 до 21:45 станція метро "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" – на вихід, а "Площа Льва Толстого" – на вхід. Після закінчення футбольного матчу також можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.

Як повідомляв УНІАН, матч відбору на Євро-2016 Україна – Іспанія відбудеться 12 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".