Київське метро в ніч на 13 жовтня працюватиме на годину довше через матч Україна – Іспанія
10:11, 09 жовтня 2015Київ
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У ніч на 13 жовтня столичний метрополітен подовжить свою роботу на одну годину.
Київське метро працюватиме довше / УНІАН
Такі заходи передбачені з метою забезпечення належного перевезення уболівальників у зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними командами України та Іспанії, повідомили у КП "Київський метрополітен".
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Крім того, 12 жовтня з 20:45 до 21:45 станція метро "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" – на вихід, а "Площа Льва Толстого" – на вхід. Після закінчення футбольного матчу також можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.
Як повідомляв УНІАН, матч відбору на Євро-2016 Україна – Іспанія відбудеться 12 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".
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