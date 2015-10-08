Столична влада розпочала встановлювати в житлових будинках системи посиленого захисту

“Сьогодні криміногенна ситуація у Києві залишає бажати кращого. Почастішали випадки злочинів, особливо пограбувань. Часто в будинках крадуть теплові лічильники, ліфтові катушки, грабують квартири киян. Кожен з нас хоче відчувати себе в безпеці. Тому ми запроваджуємо пілотний проект посиленого захисту будинків”, - зазначив Віталій Кличко під час відвідування будинку по вул. Героїв Дніпра, 9, який обладнали відповідною системою.

У будинках по вулиці Героїв Дніпра та Зої Гайдай встановили комплексну систему захисту. В ліфтовій шахті та в приміщенні, де знаходяться теплолічильники, встановили сигналізацію. Там стоять і датчики, які реагують на відкриття дверей, а також найновіші датчики руху. На пост консьєржа виведена тривожна кнопка виклику міліції. Якщо злодій буде намагатися потрапити в технічні приміщенні, на пульті держохорони спрацює сигнал тривоги. Комплексна система захисту діятиме і в інших ситуаціях - коли зловмисники спробують потрапити у під'їзд будинку, при спробі вандалізму, або якщо на прибудинковій території відбуватимуться хуліганські дії.

“40 оперативних груп чергують по Києву і повинні оперативно виїжджати на виклик, якщо спрацює така кнопка”, - зазначив Кличко. І запропонував протестувати нову систему. Консьєрж натиснула тривожну кнопку, і за три хвилини наряд правоохоронців прибув на місце.

Система безпеки в двох будинках встановлена як пілотний проект. Однак уже зараз мешканці можуть зібратися та ухвалити рішення оснастити системою безпеки свій будинок. Вартість встановлення двох систем захисту в одному під’їзді – 10,4 тис грн. Абонентська оплата за послуги охорони становить 250 грн з під'їзду щомісяця.