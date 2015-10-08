Осінні канікули для київських школярів триватимуть тиждень

Цього року вони триватимуть, як завжди, один тиждень – з 26 до 31 жовтня включно, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

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«Ми провели багато зустрічей з батьківською громадою та педагогічними колективами київських шкіл і спільно ухвалили рішення, що осінні канікули цього року подовжувати не будемо. Канікули триватимуть рівно тиждень – з 26 жовтня. І вже 2 листопада школярі вийдуть на заняття», – зазначила вона.

При цьому Старостенко додала, що у зв’язку зі зниженням середньодобової температури, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації № 293 від 2 жовтня, з 5 жовтня розпочато процес підключення навчальних закладів до теплопостачання.