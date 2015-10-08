Комунальні підприємства повинні бути ефективними, а не прибутковими - Омельченко

Екс-градоначальник зазначив, що діяльність транспортних КП, в першу чергу, потрібно впорядкувати і зробити ефективною.

«Головне - це усунути корупцію і всякі тіньові схеми на комунальних підприємствах «Київпастранс», «Київський метрополітен». Не можна допускати, щоб тарифи зростали, а збитки підприємств залишалися незмінними. А зараз так воно і є. Значить, потрібно або підвищити ефективність керівництва, або встановити жорсткий контроль за бюджетом підприємств, використанням ними коштів, аудити проводити», - зазначив Омельченко.

Він відмітив, що комунальні підприємства не можуть бути прибутковими - вони залишаться дотаційними, щоб забезпечити доступний проїзд для городян.

«Ці підприємства не можуть бути прибутковими, на те вони і комунальні. Місто повинно забезпечити громадянам доступний проїзд, виділяти гроші на дотації комунальним транспортним підприємствам, але й вони зобов'язані працювати ефективно. Я підкреслю, що не прибутково, а ефективно. Тоді і тарифи можна знизити, і якість послуг підвищити. У багатьох розвинених країнах муніципальний транспорт - це дотаційна сфера. Місто має дбати про малозабезпечених людей», - резюмував Олександр Омельченко.