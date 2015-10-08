Київрада оголосила технічний дефолт столиці - депутат

Про це заявив депутат Київради, керівник виборчого штабу «Українського об’єднання патріотів УКРОП» Олег Калініченко.

«Дивним чином у нас вистачало коштів на все. А зараз виявляється, що перед опалювальним сезоном маємо борги, які не можемо оплатити», - зауважив Олег Калініченко.

Керівник виборчого штабу «Українського об’єднання патріотів УКРОП» також дав рекомендацію київській владі як гасити борги. «Аби повертати борги, потрібно перестати красти на ремонтах! А також необхідно повернути в Київ усі податки, які зараз йдуть в держбюджет! Потрібно робити реальні кроки, а не скидати все лише на папєрєдніків», - додав Калініченко.

Нагадаємо, рішення про тимчасовий мораторій на виплати за зовнішніми боргами столиці на засіданні Київради в четвер схвалили 90 депутатів. Голова профільної бюджетної комісії Київради Андрій Странніков нагадав, що до теперішнього часу боргові зобов'язання столиці становлять 18 млрд грн, і тільки на їх обслуговування на рік необхідно 2 млн грн.