Погодні регулятори в будинках дозволять киянам споживати тепла у рази менше - експерт

Про це сказав Олексій Заїка, заступник глави ГО «Центр правової допомоги «ІСКРА» з питань ЖКГ, коментуючи встановлення керівництвом Києва погодних регуляторів в житлових багатоповерхівках, передає «Єдність».

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“Нові технології, а саме - погодні регулятори, дають киянам можливість значно заощадити на оплаті за тепло і, в той же час - підвищити комфортність температури повітря в своїх квартирах. Це соціальний аспект даної ініціативи Кличко. Глобально ж, використання нового обладнання цілком змінює культуру споживання теплоенергії. І мова не тільки про тариф, але і про економномне, а точніше - розумне витрачання. Якщо на вулиці +5 градусів, нерозумно «топити» так, як при -15", - зазначив Заїка.

За його словами, впровадження столичною владою практично у всіх будинках систем обліку тепла, а також обладнання теплопунктів погодними регуляторами в перспективі дозволить місту більш ефективно використовувати енергетичні ресурси.

“Звичайно, 50 будинків, де будуть встановлені погодні регулятори подачі тепла, це дуже мало, щоб ефект відчули всі мешканці міста. Але, якщо Кличко реалізує проект у всьому житловому фонді міста, думаю, за кілька років ми досягнемо європейського рівня, де населення споживає у 5 разів менше тепла, ніж кияни, - підкреслив експерт.