Київрада ввела систему електронних петицій та звернень громадян

Київська міська рада затвердила Положення про електронні звернення та електронні петиції. Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення був запропонований для розгляду депутатам як невідкладний. Його підтримали більшість депутатів.

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Документ визначає, що електронна петиція - це ініціатива/пропозиція/проект рішення Київради, проект розпорядження його виконавчого органу (КМДА), які опубліковані на офіційному веб-сайті спеціально створеної платформи для збору підписів під текстом петиції або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Після реєстрації петиції на веб-сайті вона повинна набрати тисячу електронних підписів протягом трьох місяців з моменту публікації, а після цього буде розглянута органами або посадовими особами, яким адресована, профільними постійними комісіями Київради та винесена на пленарне засідання.

"Однак петицію, яка не набрала необхідної кількості електронних підписів, автор може винести на обговорення знову", - зазначив один з ініціаторів рішення, заступник міського голови - секретар Київради Олексій Резніков.

Також визначено поняття електронних звернень: "Це викладені в електронній формі з допомогою створеної на офіційному веб-сайті Київради технічної можливості письмові пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги до Київського міського голови, депутатів Київради і міської влади в цілому".

Якщо громадянин зареєструється на веб-сайті Київради, вказавши всі дані, він буде мати дозвіл у відповідному розділі заповнити типову форму звернення, яке реєструється відповідним структурним підрозділом Київради.

"Електронні звернення або петиції, які містять наклеп і образи, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, насильницької зміни державного ладу, не будуть реєструватися", - підкреслили в Київраді.

Очікується, що введення офіційної процедури розгляду електронних петицій та звернень громадян забезпечить киянам простоту і зручність в участі в ініціативах місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про те, що не потрібно збирати підписи на підтримку своїх пропозицій вручну і йти в КМДА для передачі паперів.