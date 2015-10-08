Київрада з 6 листопада вводить мораторій на виплату зовнішніх боргів столиці

Київ з 6 листопада вводить тимчасовий мораторій на виплату зовнішніх боргів. Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення, підготовлене бюджетною комісією Київради проголосували сьогодні 90 зі 103 зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

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Перед голосуванням депутати заслухали доповідь голови бюджетної комісії Андрія Страннікова, який повідомив, що після детального вивчення комісія прийняла рішення рекомендувати Київраді ввести тимчасовий мораторій на виплату зовнішніх боргів з 6 листопада.

Так, за його словами, бюджетна комісія ухвалила "одноголосне рішення» рекомендувати Київраді "ввести з 6 листопада 2015 тимчасову зупинку здійснення платежів з обслуговування та погашення зовнішніх місцевих запозичень, залучених згідно з рішенням Київради від 28 грудня 2004 р, а також згідно з рішенням від 25 травня 2011 р".

Другим пунктом рішення комісія з питань бюджету пропонує Департаменту фінансів КМДА тимчасово призупинити здійснення платежів за борговими зобов'язаннями.

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"Тому що таке право нам надано у відповідності з законом України", - підкреслив Странніков.

"Ми віримо, що цей крок не зашкодить пошуку компромісів з нашими кредиторами. Ми як і раніше твердо налаштовані на пошук такого рішення проблеми боргового зобов'язання. Це буде влаштовувати абсолютно всі сторони", - додав голова бюджетної комісії.

За інформацією Страннікова, у Києва зараз 18 млрд грн. боргів загалом, включно із зовнішніми і внутрішніми запозиченнями. На обслуговування всього боргу, за його словами, йде 2 млрд грн. Він також звернув увагу, що зовнішні запозичення бралися за курсом долара 5,05 за 1 грн, тоді як зараз цей курс в рази вищий.

Странніков також сказав, що кредитори вважають, що у Києва достатньо коштів для погашення кредитів. Але столиця буде продовжувати переговори і пошук компромісу, який влаштує і кредиторів, і буде влаштовувати Київ.

"Ми не маємо права поступатися інтересами киян у переговорах з нашими кредиторами. Ми просто не можемо собі дозволити вилучити ці кошти з кишень киян і віиплачувати ті борги, які не ми накопичували", - заявив Странніков.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищить суверенний рейтинг України, знижений до рівня "обмежений дефолт" (Restricted Default - RD), по мірі виконання умов реструктуризації частини державного боргу та досягнення компромісу з кредиторами про обмін "коротких" євробондів.