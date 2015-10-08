У Києві опалення у житлових будинках можуть увімкнути до 15 жовтня

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький.

«Зараз приймається рішення. Воно буде прийнято, виходячи з погодних умов, які будуть складатися у подальшому. І можливо, що початок опалювального сезону в житловому фонді розпочнеться раніше, до 15 жовтня», - сказав Новицький.

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Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр прогнозує різке зниження температури повітря у столиці найближчими днями, із заморозками.

5 жовтня в Києві почалося підключення до теплопостачання соціальних установ: дитсадків, шкіл-інтернатів та лікарень на підставі розпорядження КМДА №993 від 2 жовтня.

В компанії «Київенерго» пояснили, що наступним етапом є підключення до опалення житлового фонду. Воно розпочнеться після прийняття окремого розпорядження КМДА.