У КМДА заявляють, що реконструкція кінотеатру "Жовтень" добігає кінця

Роботи із реконструкції столичного кінотеатру «Жовтень» на фінальному етапі і будуть завершені вчасно, запевняють в департаменті будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, виконання реконструкції проінспектував директор департаменту Олександр Спасибко.

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«Будівельники справляються із завданнями, які їм поставили, і роботи будуть завершені згідно з графіком. Оновлений кінотеатр «Жовтень» відкриється після реконструкції 18 жовтня. Наразі ведуться роботи в денну і нічну зміну. Загалом на об’єкті працюють близько 300 людей», - зазначив чиновник.

За його словами, у реконструкції була задіяна потужна проектна група, завдяки якій вдалося прорахувати найменші деталі для оптимальної роботи кінотеатру.

Спасибко повідомив, що зараз до будівлі підведено всі комунікації: тепло, електрику, мережі водопостачання та водовідведення, системи оповіщення та пожежної безпеки, сигналізації.

«Усі вони наразі проходять окреме тестування і найближчим часом будуть випробувані комплексно. На стадії завершення – внутрішнє оздоблення приміщення. Вже готові 3 кінозали з 6, що чекають на підключення кіноекранів та іншої техніки. Для гостей кінотеатру працюватиме кафе, що також готується до відкриття. Окрім того, наразі тривають роботи щодо благоустрою території біля кінотеатру – укладають плитку, наносять асфальтове покриття тощо», - сказав він.

Спасибко також додав, що приміщення кінотеатру буде оснащене найновітнішими технологіями оповіщення та пожежної безпеки, що дозволить попереджувати будь-які небезпечні ситуації.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася 29 жовтня 2014 року. Ліквідація пожежі тривала п'ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

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31 жовтня депутати Київради вирішили заснувати благодійний фонд "Відновимо разом" для забезпечення фінансування робіт з відновлення після пожежі кінотеатру «Жовтень».

Крім того, міський голова Києва Віталій Кличко дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відновлення кінотеатру «Жовтень».

17 січня 2015 року Кличко підписав розпорядження про реконструкцію будівлі цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Жовтень».