У Києві з п'ятниці повернуть трамваї на площу Перемоги
16:37, 07 жовтня 2015Київ
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Протягом кількох останніх тижнів там ремонтували дорогу.
У києві на площі Перемоги знову ходитимуть трамваї/УНІАН
У зв'язку із закінченням робіт по реконструкції трамвайного переїзду на площі Перемоги з 9 жовтня 2015 року відновлюється рух трамваїв. Про це повідомили в "Київпастрансі".
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Мова йде про два трамвайних маршрути: № 15 "Автогенний завод – вулиця Старовокзальна" та № 18 "Контрактова площа – вулиця Старовокзальна".
Як повідомлялося, у Києві на Печерську може з'явитися вулиця Івана Павла II.
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