У Києві з п'ятниці повернуть трамваї на площу Перемоги

У зв'язку із закінченням робіт по реконструкції трамвайного переїзду на площі Перемоги з 9 жовтня 2015 року відновлюється рух трамваїв. Про це повідомили в "Київпастрансі".

Читайте також"Укрзалізниця" на жовтень призначила ще 4 додаткові поїзди

Мова йде про два трамвайних маршрути: № 15 "Автогенний завод – вулиця Старовокзальна" та № 18 "Контрактова площа – вулиця Старовокзальна".

Як повідомлялося, у Києві на Печерську може з'явитися вулиця Івана Павла II.