У Кличка спільно з американцями створили умови для навчання дітей з особливими потребами в школі №168 на Оболоні​

"Сьогодні ми відкриваємо відремонтовану школу №168. Ремонтні роботи спільно здійснювали українська та американська сторони. Я хочу насамперед подякувати уряду США, Командуванню Збройних Сил США в Європі та Посольству США в Україні - людям, хто інвестували в Україну, в освіту, в наших дітей. Хто долучився, щоби ця школа була відремонтована, оснащена сучасним ліфтом, щоби діти з особливими потребами мали можливість вільно пересуватися і з комфортом навчатися. Це дуже важливі інвестиції для нашого міста, адже це інвестиції в майбутнє", - сказав Віталій Кличко.

Читайте такожУ найближчі три роки в Києві планують побудувати 3 дитсадки та 5 шкіл

У школі №168 спільно навчаються здорові діти та діти з особливими потребами (85 дітей з захворюванням на дитячий церебральний параліч, 30 з яких самостійно пересуватись не можуть). Саме для цих учнів і встановили в школі спеціальний ліфт.

Уряд США у співпраці з Командуванням Збройних Сил США в Європі та відділом оборонного співробітництва Посольства США в Україні спільно зі столичною владою зробили ремонт приміщення школи, утеплили його, замінили вікна, встановили новий ліфт. Київ виділив на це 2 млн грн.

Віталій Кличко відзначив, що мета столичної влади - щоби в Києві функціонували сучасні і комфортні навчальні заклади, в яких діти будуть здобувати нові знання із задоволенням. І звернувся до школярів: "Завдання кожного з вас - добре вчитися у вашій відремонтованій школі і наполегливо працювати, - і тоді всі ваші мрії обов'язково втіляться в життя", - сказав Кличко.