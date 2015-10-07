Київська влада підкуповує виборців, використовуючи "сітки" Черновецького – УКРОП

Про це заявив член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», керівник Київської міської організації партії Дмитро Сіманський в ефірі програми «Ваша Свобода» на Радіо Свобода

«Блок Петра Порошенка, який об’єднався з УДАРом та «Опозиційним блоком», застосовує традиційну систему підкупу виборців. «Сітки» лежать ще з часів Черновецького, і ці сітки, як трофейний танк, тепер використовуються партією влади. Саме тому УКРОП у Києві розгортає систему запобігання підкупу виборців», – повідомив Дмитро Сіманський.

Політик зауважив, що Київський міський голова підкуповує виборців, роздаючи їм гроші. Дмитро Сіманський нагадав, що Віталій Кличко розсилає «листи щастя», в яких ідеться про «надбавку» в 100-300 грн. «Кличко таким чином проводить підкуп. Адже коли ти говориш, що грошей в бюджеті нема, але якимось чином напередодні виборів знаходяться 100-300 грн додатково окремим людям особисто від міського голови, то це очевидний підкуп виборців збоку влади», – додав Сіманський.

Окрім того, керівник Київської міської організації УКРОПу зазначив, що часто на виборчих округах «ми бачимо «соціальні угоди». «БПП, УДАР, «Опоблок» вже поділили виборчі округи. На одного сильного кандидата є технічні кандидати інших партій. Таким чином з великою ймовірністю вже можна говорити, хто пройде від того чи іншого округу до Київради», – додав Сіманський.

Він також нагадав, що провладні партії – «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Народний фронт» та УДАР фактично мають більшість у складі територіальних виборчих комісій у межах міста Києва.