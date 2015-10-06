Студентів-паліїв кінотеатру "Жовтень" засудили до 2 та 3 років позбавлення волі

Двох студентів, які скоїли підпал столичного кінотеатру «Жовтень», засудили до 2 та 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки.

Про це УНІАН повідомив прокурор прокуратури Подільського району м.Києва Валентин Хавін.

За його словами, рішення винесено Голосіївським райсудом і вже набуло законної сили.

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«Два студенти засуджені по статтях «хуліганство» і «незаконне зберігання вибухонебезпечних речовин» - це ч. 1 ст. 263 і ч. 2 ст. 296. Суд засудив їх до позбавлення волі і одночасно застосував випробувальний термін. Одному з них 3 роки позбавлення волі, іншому – 2 роки. І застосовано статтю 75, тому умовно 2 роки», - розповів Хавін.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня столична прокуратура повідомила, що прокуратура Подільського району Києва затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо двох студентів 20-ти та 24-х років, яких підозрюють у підпалі столичного кінотеатру «Жовтень».

У ході досудового розслідування встановлено, що 29 жовтня минулого року вказані молодики, намагаючись зірвати показ кінострічки, запустили у приміщенні кінотеатру фаєри, що у подальшому призвело до масштабної пожежі всієї будівлі. Слідством встановлено, що злочин було скоєно з хуліганських мотивів. Свою провину підозрювані визнають повністю, повідомили в прокуратурі.

Зазначалось, що студентів судитимуть за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

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Довідка УНІАН. 29 жовтня 2014 року у кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася пожежа, ліквідація якої тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

За підозрою у підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вони перебували під домашнім арештом.

Відновлений кінотеатр «Жовтень» планують відкрити 18 жовтня ц.р.