Аваков назвав 12 основних досягнень столичної поліції

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, на замовлення одного з іноземних посольств Київський міжнародний інститут соціології провів опитування 1200 киян щодо діяльності нової патрульної поліції.

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Як зазначається, згідно з опитуванням: 1) відчуття безпеки громадян – підвищилось; 2) 45% жителів міста відчули поліпшення ситуації з безпекою, ще 96% пов’язують це з патрульною поліцією; 3) кияни зазначили підвищене відчуття безпеки у темний час доби; 4) 41% киян відмітили збільшену готовність контактувати із правоохоронними органами; 5) 40% мешканців столиці вже помітили результат роботи патрульної поліції; 6) найбільш очікувані киянами обов'язки патрульної поліції - 89% - боротьба з неправильною парковкою; 7) 54% людей впустили б поліцію у власні помешкання; 8) 80% задоволені роботою правоохоронних органів у Києві; 9) ефективність патрульної поліції оцінюється - 50% - добре, 20% - відмінно; 10) громадяни контактували з поліцією з різних причин, зокрема у 11% патрульна поліція самостійно пропонувала допомогу; 11) час очікування прибуття патрульної поліції у 63% випадках становив до 10 хвилин; 12) задоволеність допомогою патрульної поліції - 80% мешканців Києва - задоволені.

Як повідомляв УНІАН, до кінця року в Україні буде 10 тисяч патрульних поліцейських.