Столична влада анонсувала другий етап безкоштовних курсів з англійської для киян

Мер Києва Віталій Кличко відвідав один з осередків, де відбуваються заняття із безкоштовних курсів англійської Capital English. І розповів, що столична влада розглядає можливість організувати подібний проект з вивчення німецької мови.

«Англійська – це мова міжнародного спілкування, яка усуває бар'єри між людьми та відкриває великі можливості. Україна посідає 44 місце у Європі за рівнем володіння англійською. І, якщо ми хочемо стати справді сучасною європейською країною, знання мови, особливо для молоді, має бути пріоритетом. Ми хочемо надати киянам можливість вивчати англійську, тому ми ініціювали безкоштовні курси англійської мови Capital English», – розповів Кличко.

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Мер Києва подякував за підтримку проекту мовній школі Speak up, Британській раді, Посольству США в Україні та Сambridge English.

Він зауважив, що зважаючи на великий попит з боку киян щодо вивчення англійської, столична влада планує запустити другий етап курсів вже у грудні поточного року.

«Ми не очікували, що стільки людей подадуть заявки. Ми розраховували на 3 тисячі місць, а охочих виявилося 50 тисяч! На жаль, ми одразу всіх не змогли прийняти. Але це перший етап, який стартував у вересні. У грудні розпочнеться другий семестр, на який зможуть потрапити ті, хто не потрапив на перший», – сказав мер.

Мер також підкреслив, що знання англійської відкриває багато можливостей для персонального і професійного розвитку.

«Сподіваюсь, кожен, хто займається на курсах англійської, отримає додаткові можливості – бонуси при працевлаштуванні, більш престижну або більш високооплачувану роботу. Моя вчителька казала мені в школі: «Вивчай англійську». Я не думав, що буду багато подорожувати, і вже потім, у дорослому віці, вивчаючи мови, я згадував її і думав: ну чого не вивчав англійську в дитинстві? Адже чим раніше почнеш, тим легше йде навчання», – сказав Кличко.