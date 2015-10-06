Перевірка у КМДА не підтвердила факти придбання ліків для онкохворих за завищеними цінами

Про це повідомила голова робочої групи з перевірки Олена Коваленко – начальник відділу з організації первинної медико-санітарної допомоги та санітарного лікування Департаменту охорони здоров’я.

Так, робоча група, до якої увійшли представники Управління з питань запобігання та протидії корупції, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департаменту охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я, за результатами своєї роботи не підтвердила фактів закупівлі медикаментів за завищеними цінами. Фахівці, які працювали над розслідуванням, вважають, що інформація, викладена у публікаціях, не відповідає дійсності.

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Зокрема, фахівці зазначають, що на закупівлю лікарських засобів, зазначених у медико-технічному завданні, ціни були сформовані згідно з вимогами чинного законодавства: розрахунок граничних розмірів закупівельних цін відповідно до ціни, зазначеної в реєстрі оптово-відпускних цін станом на 26.06.2015 року з урахуванням 5% митного збору, 7% ПДВ та 10% граничної постачальницько-збутової надбавки.

При цьому закупівельна ціна на лікарський засіб «Доцетаксел» 140 мг згідно з договорами склала 8560,00 грн, що менше очікуваної ціни на 133,51 грн. Відповідно економія склала 66755,00 гривень. Закупівельна ціна на лікарський засіб «Трастузумаб» 150 мг згідно з договорами склала 14701,80 грн, що менше очікуваної на 10,7 грн. Відповідно економія склала 3755,7 грн.

Що стосується вибору дозування лікарського препарату «Доцетаксел», необхідна доза та кількість препарату на одного хворого при формуванні заявки розраховується на середню площу поверхні тіла – 1,76 м. кв, відповідно 132 мг препарату «Доцетаксел». Таким чином, дозування «Доцетакселу» 140 мг найбільш відповідає вимогам для застосування даного препарату згідно з затвердженою МОЗ України Номенклатурою лікарських засобів для закупівлі та протоколом лікування. Що до дозування «Доцетакселу» 80 мг, то застосування його є нераціональним та відповідно має обмежений характер у зв’язку з тим, що по-перше, існує обмежена кількість онкологічних хворих (не більше 10-15%), які мають площу поверхні тіла 2 м. кв. і більше, по-друге, якщо хворому з площею поверхні тіла від 1,6 до 1,8 м. кв. призначається 2 флакони «Доцетакселу» 80 мг, то залишок у 20 мг препарату не може бути перерозподілений іншому хворому та має бути утилізованим.

«Ми ретельно перевірили факти, наведені у матеріалах ЗМІ. Цього разу підтверджень щодо проявів корупції виявлено не було. Звіт робочої групи оприлюднено на офіційному веб-порталі КМДА», – зауважила Коваленко.