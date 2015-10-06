Корбан виступає за прозорість роботи столичної мерії для більш ефективного вирішення проблем киян

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації проекту "Громадська мерія" біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

"Позаду мене і моїх друзів і колег знаходиться будівля Київської адміністрації. Це совкова будівля з нескінченною кількістю коридорів, кабінетів, лабіринтів, сходів, проходів ... і чиновники, які живуть в цій будівлі, вони втрачають неймовірну кількість часу для того, щоб дійти з одного кінця будинку в інший. Я думаю, що якщо так станеться, що я стану мером, я навряд чи заїду в цю будівлю, бо тут живе корупція", - заявив Корбан.

Також він висловив упевненість, що "люди, які працюють у цій будівлі, не мають нічого спільного і ніякого зв'язку з людьми, які живуть в місті".

"Сьогодні мер міста - це людина, яка керує власністю і територіями, але він далеко не є лідером самоврядування. Тому нам з вами належить побудувати нову мерію, більш відкриту, більш прозору, яка матиме зв'язок з людьми, яка дійсно запровадить в місті Києві самоврядування, де безпосередньо громади управлятимуть своїм територіями, своєю власністю", - зазначив кандидат у мери Києва.

Корбан вважає, що мерія повинна мати прозорий офіс, а чиновники - бути більш відкритими для суспільства. "Де менеджери по-справжньому виконують свою роботу і мають зв'язок зі своїми громадянами", - сказав Корбан.