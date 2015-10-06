У Кличка цього року у Києві відкрили 18 нових скверів

"Дуже радий, що ми сьогодні відкриваємо ще один сквер. Загалом цього року ми відремонтували 38 зелених зон, створили 18 нових скверів, на які так довго чекали кияни. Цього тижня відкриється ще 3 сквери, і 11 об’єктів – на стадії завершення", - зазначив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що чи не вперше у столиці нові зелені зони почали з'являтися на місцях колишніх несанкціонованих звалищ, парковок, будмайданчиків. Наприклад, сквери на Серафимовича, на Зої Гайдай, на Героїв Дніпра.

Мер зауважив, що столична влада робить все, аби Київ був зеленим і комфортним, містом парків, скверів та облаштованих зон відпочинку.

"Ми повинні інвестувати в паркову інфраструктуру, щоби вона була сучасною, щоби Київ був зеленим і комфортним для всіх мешканців та гостей. І ми робимо все для цього. Один з дипломатів колись казав мені, що Київ - це місто в парку. І нам потрібно зберегти цей статус найзеленішого міста Європи. І тому вперше за останні 10 років ми виділили з міського бюджету безпрецедентну суму на озеленення міста - 128 млн. грн", - підкреслив Київський міський голова.

Віталій Кличко також висадив декоративну сливу в новому сквері на вулиці Василя Порика. І відзначив, що важливо не тільки відкривати нові зелені зони, а й підтримувати їх, не псувати інфраструктуру, не ламати дерева та не топтати газони.​