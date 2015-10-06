Корбан: Досвід системи управління Ріо-де-Жанейро підходить Києву

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після презентації проекту "Громадська мерія" у Києві на Майдані Незалежності в торговому центрі "Глобус".

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Корбан ознайомив громадськість з прототипом міської адміністрації майбутнього, з відкритим офісом в центрі столиці, робота якого покликана знаходити вирішення міських проблем.

"Ми зараз вивчаємо досвід сучасних міст світу, таких як Ріо-де-Жанейро. Зокрема, там центр управління містом складається з трьох складових. Це так званий кризовий-центр, центр цивільної оборони і, власне, офіс мера", - сказав Корбан.

Кандидат у мери Києва повідомив, що в даному офісі працює близько 400 операторів, які обслуговують величезний мегаполіс Ріо-де-Жанейро з усіма його проблемами, і справляється він з цим дуже вдало.

"Я вважаю, що за допомогою сучасних засобів комунікації мер не повинен сидіти в кабінеті. Він може собі дозволити керувати містом з допомогою тих засобів комунікації, якими сьогодні володіє людство", - повідомив кандидат у мери столиці.

У зв'язку з цим він заявив, що має намір застосувати цей досвід управління мегаполісом у Києві.

"Я думаю, що ми дамо хороший приклад іншим містам України, для того, щоб був побудований сучасний центр управління містами, де дійсно буде налагоджено місцеве самоврядування, а не управління власністю і територіями", - заявив Корбан.

Разом з тим він запросив усіх кандидатів у мери столиці на місцевих виборах 2015 року відвідати "Громадську мерію" для власного розуміння, яким вони бачать майбутнє столиці.

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Одна з функцій Громадської мерії" сьогодні полягає в тому, щоб "примусити місцеву владу реалізовувати її повноваження".

Корбан повідомив, що в новій мерії департаментів не повинно бути.

"Буде open space, де будуть сидіти люди за напрямками, кожен буде координувати свій напрямок, і безпосередньо у нього буде робочий офіс, у кожної такої людини, яка вже реагує і вирішує питання на місці", - заявив Корбан.

Говорячи про майбутнє київської мерії, кандидат у мери повідомив, що достатньо 40 осіб-управлінців і близько 200 співробітників, які будуть працювати зі зверненнями громадян та вирішувати проблеми на місцях.